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لتعزيز مكانة المملكة.. ولي العهد السعودي يطلق الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

09:17 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

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وكالات

أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 لتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة رياضية عالمية.

وأعلن ولي العهد السعودي، تشكيل مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 برئاسته شخصيا.

وأوضح بن سلمان، أن الهيئة العليا تهدف إلى التأكد من جاهزية المملكة للاستضافة وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالميًّا، مؤكدا أن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 يعكس التطور الكبير في البنية التحتية العامة والرياضية.

وأشار بن سلمان، إلى أنه بإعلان الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 تستعد المملكة لتنظيم بطولة تُبرز مكانتها العالمية وإرثها الرياضي العريق، لافتا إلى أنها تُسهم تحسين قطاعات الرياضة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وتحقيق نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية.

ونوّه ولي العهد السعودي، إلى أن الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 تُركز على إنشاء مشاريع رياضية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

وأكد بن سلمان، أن إطلاق الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 يعزز من نجاح الرياضة السعودية ويؤكد تحقيق مستهدفات رؤية 2030، موضحا أنها تبني خططها على إرث رياضي سعودي غني بالمشاركات الدولية والإنجازات الإقليمية.

كذلك تدعم الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 تطور كرة القدم السعودية وتنمية القطاع الرياضي، كما تُبرز استراتيجيات المملكة لاستضافة كأس العالم بوصفه منصة للتواصل الثقافي.

الأمير محمد بن سلمان استضافة كأس العالم 2034 الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم ولي العهد السعودي
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