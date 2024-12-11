"اللجنة الخماسية" تستعرض مع بري تطورات الأوضاع العامة في لبنان

بيروت - (د ب أ)

استعرض سفراء "اللجنة الخماسية (مصر- قطر- السعودية- الولايات المتحدة- فرنسا)" اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تطورات الأوضاع العامة في لبنان.

واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء "اللجنة الخماسية"، سفير السعودية وليد البخاري، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفي ماجرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، بحضور مستشار الرئيس بري علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وجرى خلال اللقاء "عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما ملف استحقاق رئاسة الجمهورية والجلسة المخصصة للانتخاب في 9 يناير المقبل".

وأعرب سفراء اللجنة الخماسية "عن تقديرهم لبري لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من يناير وكذلك أبدوا ترحيبهم لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل إليه".

من جهته، اعتبر بري أن "الاجتماع مع سفراء الخماسية كان جيدا، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 يناير المخصصة لانتخاب (الرئيس العتيد) ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب".

وشدد رئيس المجلس النيابي "على الحاجة الوطنية الملحة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي خاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة لاسيما ما يحصل في سوريا".

يذكر أن المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تدعو للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية في لبنان.