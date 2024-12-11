روسيا: اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه

(وكالات)



قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه "لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا".



وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه"، مضيفة أن "قنوات تبادل الإشارات بين موسكو وواشنطن مفتوحة بشأن خفض التوتر في سوريا".



وتابعت: "ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء، كما نؤيد إطلاق عملية سياسة شاملة في سوريا في أقرب وقت ممكن".



ولفتت الخارجية الروسية، إلى أنها "تنوي التفاهم مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن القضايا المتعلقة بوجود موسكو العسكري هناك".



وذكرت أن هناك خطر حقيقي من أن يرفع تنظيم الدولة رأسه مرة أخرى في سوريا.