لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

روسيا: اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه

01:23 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)


قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه "لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا".


وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه"، مضيفة أن "قنوات تبادل الإشارات بين موسكو وواشنطن مفتوحة بشأن خفض التوتر في سوريا".


وتابعت: "ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء، كما نؤيد إطلاق عملية سياسة شاملة في سوريا في أقرب وقت ممكن".


ولفتت الخارجية الروسية، إلى أنها "تنوي التفاهم مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن القضايا المتعلقة بوجود موسكو العسكري هناك".


وذكرت أن هناك خطر حقيقي من أن يرفع تنظيم الدولة رأسه مرة أخرى في سوريا.

وزارة الخارجية الروسية سوريا الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: نعمل على تفكيك "محور الشر الإيراني"

إعلان

إعلان

تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة