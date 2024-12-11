قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينياعلى الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات، بيت لحم، وقلقيلية، وطولكرم، حيث رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة بما فيها القدس".