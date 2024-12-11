الكرملين: نريد استقرار الوضع في سوريا

وكالات



قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن موسكو "ت ريد استقرار الوضع بسوريا في أسرع وقت ممكن".



وأضاف: "روسيا أنجزت مهمتها وقدمت المساعدة لسوريا وبذلت الكثير من الجهد وبعد ذلك واصلت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد العمل".



وفيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية، ذكر الكرملين أنه "من المستبعد أن تساهم التحركات في هضبة الجولان المحتلة والمنطقة العازلة في استقرار الوضع بسوريا".



وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنها "تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتحافظ على الاتصالات مع الجهات المسيطرة على الوضع".



وأضافت "نعقد اجتماعًا لمقر العمليات بشأن أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في سوريا".