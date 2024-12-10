واشنطن: مخاطر كبيرة مرتبطة بما حدث في سوريا

وكالات

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن السوريين أصبح لديهم الآن أول فرصة في عقود لتحديد من يحكمهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على كيفية التعامل مع الجماعات التي أطاحت ببشار الأسد، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بما حدث في سوريا.

وأكد مستشار الأمن القومي أنه لا تغيير رسميًا في سياسة واشنطن تجاه أي من الجماعات التي أطاحت بالأسد، وأن الولايات المتحدة ستتريث قبل اتخاذ قرار بشأن هذه الجماعات لحين معرفة تصرفاتها المستقبلية.

وفيما يتعلق بالقوات الأمريكية في سوريا، أكد أنها موجودة لسبب مهم وليست ورقة مساومة، مشددًا على أن الضربات الأميركية ضد تنظيم الدولة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة.