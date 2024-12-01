حماس: مصادرة بن غفير لمكبرات الصوت من المساجد جريمة

وكالات



قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات الصوت من مساجد البلدات العربية في إسرائيل "جريمة واعتداء على حرية العبادة"، داعية الشعب الفلسطيني إلى رفضه.



وأكدت مصادر عبرية، مساء أمس السبت، أن بن غفير أمر قيادة شرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، بذريعة أن الأذان يزعج المستوطنين.



وقالت وسائل إعلام عبرية "أمر إيتمار بن غفير قيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصًا في البلدات المختلطة، بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود ويطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها".



ويأتي القرار تزامنًا مع الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية بفلسطين المحتلة، والتي منها هدم المساجد في قطاع غزة، و الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وصولًا إلى الحرب على الأذان بشكلٍ مباشر.