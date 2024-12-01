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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن خارج المجال الجوي الإسرائيلي

06:49 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن خارج المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب سكاي نيوز.

تأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين.

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