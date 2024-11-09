لبنان.. استشهاد 5 أشقاء بينهم 3 من الصم بغارات إسرائيلية

بيروت - (أ ب)

ذكر مسؤولون وسكان لبنانيون أن غارة إسرائيلية على مدينة صور الساحلية اللبنانية أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أشقاء، منهم ثلاثة من الصم والبكم. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 31 شخصا آخر في أماكن أخرى بلبنان.

وذكرت وزارة الصحة مساء اليوم السبت أن الغارات الجوية على بلدات وقرى في شرق وادي البقاع وبعلبك الهرمل أسفرت عن استشهاد 20 شخصا كما خلفت الغارات على قريتين جنوبي لبنان 11 شهيدا، من بينهم خمسة مسعفين.