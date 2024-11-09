إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
09:15 م السبت 09 نوفمبر 2024
وكالات
قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف العاصمة صنعاء.
وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن 3 غارات أمريكية بريطانية على منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين جنوب صنعاء.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن الغارات استهدفت معسكر الحفاء ومنطقة النهدين وجبل عطان في صنعاء، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.
وأشارت إلى أن هناك تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء صنعاء.
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