إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف العاصمة صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن 3 غارات أمريكية بريطانية على منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين جنوب صنعاء.

‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن الغارات استهدفت معسكر الحفاء ومنطقة النهدين وجبل عطان في صنعاء، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.

‏وأشارت إلى أن هناك تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء صنعاء.