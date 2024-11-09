إعلان

إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

09:15 م السبت 09 نوفمبر 2024

غارات على اليمن- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف العاصمة صنعاء.
وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن 3 غارات أمريكية بريطانية على منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين جنوب صنعاء.
‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن الغارات استهدفت معسكر الحفاء ومنطقة النهدين وجبل عطان في صنعاء، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.
‏وأشارت إلى أن هناك تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء صنعاء.

الحوثيون اليمن غارات أمريكية غارات بريطانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: الجيش يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان

إعلان

إعلان

أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"