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ساعر يطالب نظيره الهولندي بتأمين وصول إسرائيليين بأمستردام إلى المطار

11:57 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

جدعون ساعر

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القاهرة- مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر طالب نظيره الهولندي بتأمين وصول مواطنين إسرائيليين في أمستردام إلى المطار.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.


يأتي ذلك عقب إصابة 10 إسرائيليين في هجوم لمؤيدين للقضية الفلسطينية، ردا على تمزيق العلم الفلسطيني على هامش مباراة أقيمت في أمستردام ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.


جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي مواطنين إسرائيليين أمستردام هولندا
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