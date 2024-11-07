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بايدن: الهزيمة لا تعني الخسارة أمريكا تدعوكم للعودة

07:40 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

سعى الرئيس جو بايدن الخميس، إلى تهدئة الهزيمة التي تشعر بها قاعدته بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وقال الرئيس في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز ترامب: "النكسات لا مفر منها، لكن الاستسلام لا يُنسى".

وتابع بايدن في خطابه من حديقة الورد بالبيت الأبيض: "لقد سقطنا جميعًا، لكن مقياس شخصيتنا، كما يقول والدي، هو مدى سرعة عودتنا".

وأشار بايدن: "تذكروا أن الهزيمة لا تعني أننا قد هُزمنا. نحن فقط خسرنا هذه المعركة، ولكن أمريكا وأحلامكم تدعوكم للعودة، فالروح الأمريكية تدوم".

جو بايدن ترامب البيت الأبيض أمريكا الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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