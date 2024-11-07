لغة الجسد كشفتها.. هل ترغب زوجة ترامب بلقب "السيدة الأولى" مرة أخرى؟ (فيديو)

(مصراوي)

قال خبير لغة الجسد، دارين ستانتون، إنه لاحظ أن تصرفات زوجة المرشح الجمهوري الفائز في الانتخابات الأمريكية ميلانيا ترامب، أثناء ظهورها إلى جانب زوجها دونالد ترامب في مركز الاقتراع في فلوريدا، تشير إلى عدم رغبتها في استعادة لقب "السيدة الأولى" مجددًا.

وبحسب دارين ستانتون، فإن سلوك ميلانيا البالغة من العمر 54 عامًا يعكس ترددًا في العودة إلى هذا الدور، قائلًا إنه على الرغم من أنها كانت برفقة ترامب صاحب الـ78 عامًا لأداء واجب التصويت، إلا أن لغة جسدها كانت تحمل رسائل مختلطة وغير واضحة المعالم.

أشار ستانتون إلى مجموعة من العلامات الواضحة التي بدت في تصرفات ميلانيا، أبرزها الحركات المنعزلة والتعبيرات الوجهية التي كانت تفتقر إلى أي نوع من الحماسة أو التفاعل، كما لفت إلى اختيارها ملابس متواضعة، والتي أعتقد أنها كانت تهدف إلى التقليل من الظهور أو الاندماج مع الحشد.

وأكد الخبير أن ميلانيا لم تبدِ أي حماسة تجاه منصب السيدة الأولى في الماضي، وأن سلوكها في هذا الحدث يعكس بوضوح عدم رغبتها في العودة لهذا الدور مرة أخرى، معتبرًا أن تصرفاتها تشبه شخصًا يشارك في حدث لا يرغب في التواجد فيه.

وفاز ترامب، أمس الأربعاء، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تخطيه عتبة الـ270 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتمكنه من الوصول إلى البيت الأبيض وإزاحة منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس.