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بعد فوزه.. ولي العهد السعودي يُجري اتصالًا هاتفيًا مع ترامب

07:59 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محمد بن سلمان وترامب

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(مصراوي)

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصل بالمرشح الجمهوري الفائز دونالد ترامب وهنأه بالفوز.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد السعودي عبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وفاز ترامب بالسباق الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة وذلك بعد تخطيه عتبة الـ270 مقعد في المجمع الانتخابي.

محمد بن سلمان ترامب السعودية ولي العهد السعودي خادم الحرمين الشريفين الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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