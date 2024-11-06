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الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب لفوزه في الانتخابات الأمريكية

12:54 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

العاهل السعودي الملك سلمان

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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يهنئان المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47.

العاهل السعودي الملك سلمان محمد بن سلمان الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
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