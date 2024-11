ترامب يحتفل بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ (فيديو)

القاهرة

احتفل الرئيس السابق دونالد ترامب، بفوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ أثناء إلقائه كلمة أمام أنصاره في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتوقعت شبكة سي إن إن، أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتصار كبير للحزب.

وقال ترامب لأنصاره: "لقد منحتنا أمريكا تفويضاً غير مسبوق وقوياً، لقد استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ـ يا له من أمر رائع".

وأوضح ترامب "أن انتخابات مجلس الشيوخ في مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيجان وويسكونسن وولاية بنسلفانيا العظيمة فازت بها حركة MAGA التي ساعدتها كثيرًا"، لافتًا إلى أن "عدد الانتصارات في مجلس الشيوخ كان مذهلا تماما".

FULL SPEECH: Donald J. Trump Delivers Powerful Victory Speech After Winning 2024 Presidential Election & Securing 2nd Term As POTUS 47



Watch & Share The Live Feed Of Our Election Coverage Here:https://t.co/SvmawgYDmy pic.twitter.com/0pFHW5YF73