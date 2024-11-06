ترامب يحتفل بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ (فيديو)

القاهرة

احتفل الرئيس السابق دونالد ترامب، بفوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ أثناء إلقائه كلمة أمام أنصاره في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتوقعت شبكة سي إن إن، أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتصار كبير للحزب.

وقال ترامب لأنصاره: "لقد منحتنا أمريكا تفويضاً غير مسبوق وقوياً، لقد استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ـ يا له من أمر رائع".

وأوضح ترامب "أن انتخابات مجلس الشيوخ في مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيجان وويسكونسن وولاية بنسلفانيا العظيمة فازت بها حركة MAGA التي ساعدتها كثيرًا"، لافتًا إلى أن "عدد الانتصارات في مجلس الشيوخ كان مذهلا تماما".

FULL SPEECH: Donald J. Trump Delivers Powerful Victory Speech After Winning 2024 Presidential Election & Securing 2nd Term As POTUS 47



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ولم تعلن شبكة CNN حتى الآن عن نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس السابق، وما زالت الأصوات تُحصَى في عدة ولايات.

ومع ذلك، ووفقًا لتوقعات شبكة CNN، فإنه يحتاج فقط إلى 4 أصوات انتخابية أخرى للفوز بالرئاسة.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.