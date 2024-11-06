قطر تهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية

(وكالات)

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الأمير القطري، "أتمنى للرئيس ترمب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز العلاقات والشراكة بين الولايات المتحدة وقطر.

وتابع تميم بن حمد، أنه يتطلع إلى تعزيز الجهود المشتركة مع الرئيس ترمب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحصل ترامب على 270 صوتًا من المجمع الانتخابي من أصل 538 ليفوز بذلك بالسباق الرئاسي ضد كاميلا هاريس.