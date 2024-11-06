بعد إقالته.. جالانت يحذر من "ظلام أخلاقي" في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت، يوم الثلاثاء، من حدوث " ظلام أخلاقي" في البلاد، وذلك بعدما أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفند جالانت ثلاث نقاط خلاف مع نتنياهو، وهي: مطلبه بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، ودعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق في هجمات السابع من أكتوبر 2023، على جنوب إسرائيل، ومعارضته لقانون من شأنه استثناء الكثير من المتشددين الدينيين من أداء الخدمة العسكرية.

كما حذر جالانت من أن إسرائيل تواجه الكثير من التحديات في معركتها ضد إيران وأعوانها.

وعين نتنياهو يسرائيل كاتس، الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الخارجية، وزيرا للدفاع، خلفا لجالانت.