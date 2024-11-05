هاريس: الانتخابات الأمريكية الحالية تشكل نقطة تحول

القاهرة- مصراوي

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس: حملتنا اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل داعية الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

وأضافت المرشحة عن الحزب الديمقراطي، سأسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى، مؤكدة أن الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة.

• وأوضحت أن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لديه وجهة نظر مختلفة تماما عن أجندتها، لافتة إلى أن هناك رؤيتان مختلفتان للمستقبل وأنها تركز على المضي قدما والاستثمار في طموحات الشعب الأمريكي.

• وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.