الانتخابات الأمريكية.. ترامب: سنحقق نصرًا هائلًا ونستعيد مجد الولايات المتحدة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم هو يوم الانتخابات، وهو لحظة تاريخية في مسيرة أمريكا.

وأضاف ترامب خلال تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، "حماس الناخبين في أوجه، حيث يسعى الجميع لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى استعدوا لمواجهة الطوابير الطويلة، ولكن لا تدعوا ذلك يثنيكم عن الإدلاء بأصواتكم".

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.

Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!

I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024