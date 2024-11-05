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الانتخابات الأمريكية.. ترامب: سنحقق نصرًا هائلًا ونستعيد مجد الولايات المتحدة

05:46 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم هو يوم الانتخابات، وهو لحظة تاريخية في مسيرة أمريكا.

وأضاف ترامب خلال تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، "حماس الناخبين في أوجه، حيث يسعى الجميع لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى استعدوا لمواجهة الطوابير الطويلة، ولكن لا تدعوا ذلك يثنيكم عن الإدلاء بأصواتكم".

وتابع "صوّتوا مهما طال الانتظار، ابقوا في الطابور! الديمقراطيون الراديكاليون يريدونكم أن تحزموا أمتعتكم وتعودوا إلى منازلكم، لكننا لن ندع ذلك يحدث. معًا، سنحقق انتصارًا هائلاً ونستعيد مجد أمريكا".

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.

دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الولايات المتحدة الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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