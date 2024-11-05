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دعا لوقف دخول المسلمين أمريكا.. من هو إمبراطور العقارات دونالد ترامب؟ (فيديو)

01:12 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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بي بي سي

يظل دونالد ترامب، قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع والرئيس الـ45 للولايات المتحدة،أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ السياسي الأمريكي، خاصة بتصريحاته كإعادة احتلال العراق، ووقف دخول المسلمين إلى أمريكا.

رحلة ترامب التي بدأت من قطاع الإنشاءات مرورا ببريق البرامج التلفزيونية وصولا إلى البيت الأبيض، أسهمت في تزايد الاستقطاب بشأن شخصيته، فهو "غوغائي ومبتذل" عند معارضيه، بينما يمثل "الزعيم القادر على قيادة البلاد في ظل أوضاع متدهورة على جميع الأصعدة"، بحسب مؤيديه.

ترامب يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلا للحزب الجمهوري بعد سنوات 4 من خسارته للسباق الرئاسي وما أعقب ذلك من مشاهد غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي مع اقتحام أنصاره للكونجرس.

كما سيخوض الانتخابات بعد أشهر من إدانته في جريمة جنائية في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل.

ومع اقتراب التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فما الذي نعرفه عن ترامب؟ وكيف كانت رحلة وصوله إلى البيت الأبيض؟

هذا المحتوى من

BBC
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