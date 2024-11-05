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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

01:47 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مخيم الفارعة جنوب طوباس، وفقا لما ذكرته وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة D9، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما الحقت الجرافة أضرارا في الشارع الرئيس.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، منذ ساعات منتصف الليلة، حيث تم اقتحام البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرق البلدة.

فيما انتشر القناصة والمشاة في عدة مناطق منها، بالإضافة إلى مداهمة أحد المنازل.

قوات الاحتلال جنوب طوباس مخيم الفارعة جنوب طوباس فلسطين إسرائيل
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