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ترامب أم هاريس.. لمن سيصوت المسلمون في أمريكا؟

11:47 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الانتخابات الامريكية

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القاهرة- مصراوي

أرسلت أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية في البلاد حوالي 600,000 رسالة نصية لحث الناخبين الأمريكيين المسلمين على التصويت في يوم الانتخابات. يستهدف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الناخبين المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المتواجدين في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

لم يؤيد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أي مرشح، ولن يقوم بذلك بصفته منظمة غير ربحية (501 ج 3). ومع ذلك، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات، نهاد عوض، في بيان: "نسبة المشاركة من مجتمعنا حتى الآن واعدة، لكن يجب أن تكون أعلى من ذلك بكثير. نشجع جميع الناخبين المسلمين الأمريكيين المتبقين على المشاركة في يوم الانتخابات".

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اعترف عوض بآراء بعض المسلمين الأمريكيين بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة، وأقر بأن الكثيرين قد "يشعرون بخيبة أمل وإحباط بسبب دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

وقال عوض: "لكن الجلوس على هامش هذه الانتخابات لن يساعد شعب غزة أو غيره. يأخذ المسؤولون المنتخبون المجتمعات على محمل الجد عندما يشاركون بشكل كامل في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال ممارسة حقهم في التصويت. بغض النظر عمن تدعمه، فإن الحضور للتصويت هو إظهار للقوة السياسية".

وفي الأشهر الأخيرة، دعا بعض النشطاء الأمريكيين المسلمين الأمريكيين إلى التعبئة كوسيلة للاستفادة من سلطة المجتمع بعد الانتخابات.

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