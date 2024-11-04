إعلان

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و374 فلسطينيًا

02:44 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و374 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 102 ألفًا و261 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و156 مصابا.

غزة وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس تعلق على قرار إسرائيل إلغاء اتفاقية عمل الأونروا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مصرفيون لمصراوي: المركزي يسمح للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية واتجاه لرفع القيود نهائيا
بعد أزمة هند عبدالحليم.. تحذير رسمي من حقن التخسيس: تستخدم لهذه الحالة فقط
أمطار في القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة