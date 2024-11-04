صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و374 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و374 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 102 ألفًا و261 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و156 مصابا.