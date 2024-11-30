حزب الله يقيم مراسم تأبين لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل

بيروت- (د ب أ)

يعتزم حزب الله الشيعي اللبناني اليوم السبت إقامة مراسم تأبين لزعيم الحزب القتيل حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية في 27 سبتمبر الماضي.

وستقام المراسم في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من إيران.

وتم الإعلان عن المراسم، التي تحمل عنوان "نور من نور"، في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1545 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يتجمع أنصار حزب الله في موقع اغتياله، الموقع السابق لمقر المنظمة في منطقة حارة حريك، والذي يبدو أنه أصبح بالفعل بمثابة مزار.