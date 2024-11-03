نتنياهو: مفتاح إعادة مواطنينا للشمال هو إبعاد حزب الله

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحدود مع لبنان: باتفاق أو بدونه مفتاح إعادة مواطنينا للشمال هو إبعاد حزب الله إلى وراء الليطاني.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارته الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، اليوم الأحد سنضرب أي محاولة لإعادة تسليح حزب الله.

وأكد أن إسرائيل سترد بحزم ضد أي عملية ضد تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن نتنياهو زار الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان اليوم.

وأفاد مكتب بنيامين نتنياهو، أن تلك الزيارة هي الثانية من نوعها لرئيس الوزراء إلى الحدود في أقل من شهر.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم.