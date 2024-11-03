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إیران وأذربیجان تجریان مناورات بحریة مشترکة غدا

05:32 م الأحد 03 نوفمبر 2024

القوات البحریة الإیرانیة

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طهران- (د ب أ)

من المقرر أن تجري إیران وأذربیجان، غدا الإثنین، مناورات بحریة مشترکة تحت شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة".

وتجري المرحلة الرئیسیة من المناورة المشترکة للإغاثة والإنقاذ في بحر قزوین بمشارکة القوات البحریة الإیرانیة وجمهوریة أذربيجان وباستضافة الأسطول الشمالي للقوات البحریة للجیش الإیرانی، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وذكرت إسنا أن الهدف من إجراء هذه المناورة هو تثبیت الأمن الجماعي المستدام ورکائزه في المنطقة، وتوسیع التعاون المتعدد الأطراف بین الدول المشارکة، فضلا عن إظهار حسن نوايا و قدرات هذه الدول في إطار الدعم المشترك للسلام والصداقة والأمن البحري.

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