أسوشيتد برس: إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود حماس بمستشفيات غزة

وكالات

كشفت وكالة أسوشيتد برس، أن إسرائيل لم تقدم أدلة تذكر على وجود مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المستشفيات المستهدفة بقطاع غزة في كثير من الحالات.

جاء ذلك في تحقيق أجرته الوكالة على مدار أشهر جمعت خلاله شهادات عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان بقطاع غزة، تخللها مقابلات مع أكثر من 30 مريضا وشهودا وعاملين في المجال الطبي والإنساني، فضلا عن مسؤولين إسرائيليين.

ورفض جيش الاحتلال التعليق على الهجمات التي شنها على مستشفيات في قطاع غزة.