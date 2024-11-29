الاتحاد الأوروبي: الهدنة في لبنان هشة



وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الهدنة في لبنان هشة، لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار".



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ وفقًا للتوقيت المحلي فجر أول أمس الأربعاء، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين نتيجة إسناد الحزب لجبهة القتال في قطاع غزة.



وتم الاتفاق المذكور بوساطة أمريكية، قدمت فيها واشنطن مقترحًا ينص على مدة 60 يومًا لإنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام، في عملية سماها حزب الله "معركة أولي البأس"، وسمتها إسرائيل "عملية السهام الشمالية".