استطلاع: نصف أعضاء الجاليات اليهودية في ألمانيا يشعرون بعدم الأمان

(د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن نصف أعضاء الجاليات اليهودية في البلاد يشعرون بعدم الأمان، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي يحمل اسم "مؤشر الجاليات" الذي أجراه معهد "إينفاس" عبر الإنترنت بتكليف من المجلس المركزي لليهود؛ وأظهرت النتائج أن 52% من أعضاء الجالية المستطلعة آراؤهم يشعرون بأنه "غير آمن إلى حد ما" أو "غير آمن إطلاقًا" أن يظهروا كيهود في مدنهم. وذكر المعهد أن هذه النسبة تزيد بحوالي 10 نقاط مئوية عن استطلاع عام 2019.

وفيما يتعلق بالتغيرات منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أشار المشاركون في ألمانيا إلى أن أكثر هذه التغيرات تمثلت في الخوف من التعرض لأعمال عدائية وتعديات وهجمات، وتلا ذلك الشعور بنقص التضامن وعدم إظهار ديانتهم كيهود.

وأظهرت الدراسة دعمًا كبيرًا لإسرائيل، حيث أعرب 87% من المشاركين عن موافقتهم "الكاملة" أو موافقتهم "إلى حد ما" على العبارة التالية: "أدعم إسرائيل بغض النظر عن سلوك الحكومة الإسرائيلية".

كما أيد 78% العبارة القائلة:"على جميع اليهود الالتزام بدعم إسرائيل"، ومع ذلك، وافق 33% من المشاركين على العبارة التي تفيد بأنهم يجدون صعوبة في دعم إسرائيل دون قيد أو شرط، في حين رفض ثلثا المشاركين هذه العبارة تماما أو إلى حد ما.

وذكر معهد "إينفاس" أنه أجرى الاستطلاع في الفترة بين ديسمبر 2023 ومارس 2024 الماضيين، وشمل استطلاع رأي 2574 شخصا، بينهم أكثر من 1900 عضو في الجاليات اليهودية، بينما كان الباقون إما أعضاء سابقين في هذه الجاليات أو غير أعضاء. وتتعلق البيانات المذكورة هنا بآراء أعضاء الجاليات.