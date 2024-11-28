وزير الخارجية الإسرائيلي يزعم: نحتاج شريك فلسطيني "موثوق"

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستنهي الحرب في قطاع غزة عند تحقيق أهدافها.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب لا تمتلك أي نية للسيطرة على حياة الناس في قطاع غزة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب ستكون "بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في قطاع غزة"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، بعد اتفاق بين حزب الله اللبناني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية.