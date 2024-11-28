الجيش الروسي يتقدم في خاركيف الأوكرانية ويعبر نهر "أوسكال"

وكالات

تمكن الجيش الروسي، من إحراز تقدم كبير بعدما داخل الأراضي الأوكرانية بعدما عبرت قواته نهر أوسكال واخترق الدفاعات في مقاطعة خاركيف، ما يشير إلى تقهقر القوات الأوكرانية في جبهة القتال، على الرغم من السماح لها باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، إن القوات الروسية تغلبت على دفاعات القوات الأوكرانية القريبة من قرية فيشنفوي بمقاطعة خاركيف وبدأت بتحرير زيليوني جاي، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الخبير العسكري الروسي أنه "بفضل الأداء الناجح للقوات الروسية، أصبح من الممكن اختراق الخط الدفاعي للتشكيلات المسلحة الأوكرانية غرب قرية فيشنفوي والبدء في إجراءات تحرير المركز السكني زيليوني جاي".

وأشار ماروتشكو إلى أن نحو 8 هكتارات من الأراضي بمنطقة الحدود الإدارية لجمهورية لوجانسك الشعبية في محيط ستيلماخوفكا، تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

وذكر ماروتشكو، أن تشكيلات قتالية روسية عبرت نهر أوسكال في مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

وأوضح أن التشكيلات القتالية الروسية استغلت الوهن الذي لحق بالمواقع الأوكرانية على خطوط التماس على الجبهة القتالية، ما مكنها من عبور نهر أوسكال وتشكيل موقع محصن على الضفة الغربية له، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن شرعت القوات الروسية في عملية تحرير المركز السكني دفوريشنايا، ما ترتب عليه اشتداد الأعمال القتالية في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قالت في تقارير استخباراتية، إن القوات الروسية زادت من ضغوطها على بلدة كوبيانسك التي تعتبر أحد مراكز الإمدادات اللوجستية للقوات الأوكرانية بالمنطقة.

وتقع مدينة كوبيانسك، التي تبعد 116 كيلومترا عن مدينة خاركيف، على ضفاف نهر أوسكال والتي تحتوي على عقدة سكك حديدية كبيرة تُعد الأكبر بالمنطقة.