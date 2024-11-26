إعلام لبناني: وقف إطلاق النار يبدأ فجر الأربعاء بدلًا من العاشرة صباحًا

وكالات

قال موقع "لبنان 24" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إنه من المرتقب أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء، بعد أن كان من المقرر أن يبدأ في العاشرة صباحا.

في المقابل قالت القناة 12 العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر صدّق على وقف إطلاق النار مع لبنان الذي يبدأ العاشرة صباح الأربعاء.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القدس، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيعرض الليلة على مجلس الوزراء الموافقة على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار نتنياهو، إلى أن مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما سيحدث في لبنان، مؤكدا أنه بالتفاهم مع الولايات المتحدة تحافظ إسرائيل على حرية العمل العسكري كاملة وإذا انتهك حزب الله الاتفاق فستهاجم.

وأعلن ن نتنياهو موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد عسكري قوي.

وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى التركيز على مواجهة التهديد الإيراني، وإنعاش الجيش الإسرائيلي، وعزل حماس، وفصل الساحات العسكرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على التزام حكومته بتطبيق الاتفاق، مع احتفاظها بحرية العمل العسكري إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود لتغيير "وجه الشرق الأوسط".

كانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن النقاط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، بينما ستنتشر قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان وعلى طول المعابر الحدودية.

وتابعت القناة أنه سيتم تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل ولبنان سيتفقان على إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية بين البلدين.

وأكد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين عاد إلى واشنطن بعد "نقاشات بناءة"، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي للغاية.