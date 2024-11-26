لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد قرار وقف إطلاق النار.. رصد تحركات للجيش اللبناني نحو الجنوب

09:44 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

رصدت وسائل إعلام لبنانية تحركات للجيش اللبناني نحو الجنوب، وذلك عقب إعلان إسرائيل موافقتها وقف إطلاق النار في لبنان.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد عسكري قوي.

وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى التركيز على مواجهة التهديد الإيراني، وإنعاش الجيش الإسرائيلي، وعزل حماس، وفصل الساحات العسكرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على التزام حكومته بتطبيق الاتفاق، مع احتفاظها بحرية العمل العسكري إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود لتغيير "وجه الشرق الأوسط".

وقف إطلاق النار في لبنان إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر صدّق على وقف إطلاق النار مع لبنان

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)