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قبيل إعلان وقف إطلاق النار المحتمل.. الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق ببيروت

06:22 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

أفيخاي أدرعي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء مبان ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية (رأس بيروت – المزرعة – مصيطبة – زقاق البلاط)".

وأوضح أدرعي "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الاحتلال غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى المحددة".

وأضاف "فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر".

الاحتلال الإسرائيلي بيروت الضاحية الجنوبية لبيروت أفيخاي أدرعي
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