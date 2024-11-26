مصر تشارك في إطلاق نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام

وكالات

شاركت مصر في إطلاق نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي خلال فعاليات يوم السلام بمؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان.

وعُقد الحدث بمشاركة وزير الخارجية الأذربيجاني، ومسئولي الدول الأعضاء بمبادرة رئاسة COP 29 حول السلام وتغير المناخ والتي تتمتع مصر بعضويتها، فضلاً عن كبار مسؤولي الدول الفاعلة في هذا المجال والمنظمات الدولية المعنية.

ألقى كلمة مصر السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والذي أشار إلى إطلاق مصر في إطار رئاستها لمؤتمر COP 27 لمبادرة الاستجابات المناخية من أجل استدامة السلام (CRSP)، والتي يضطلع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بمهام سكرتاريتها، منوهاً إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تطرح فيها رئاسة المؤتمر مبادرة تتناول العلاقة بين تغير المناخ والسلام، الأمر الذي يعكس جهود مصر البناءة في مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف، وخاصة في عصر تتفاقم فيه التأثيرات المناخية.

وذكر مساعد الوزير أن نداء باكو يؤكد على أهمية الدفع باستجابات شاملة فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية تتضمن زيادة التمويل المناخي من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بقضايا ذات أولوية للقارة الإفريقية كالأمن المائي، والنزوح الناجم عن تغير المناخ.

وشارك السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق نداء باكو ومنصة باكو للعمل المناخي والسلام مُشيداً في هذا الصدد بإسهام مؤتمر COP 29 في تعزيز أجندة المناخ والسلام ليس فقط من خلال إطلاق نداء باكو ولكن أيضاً من خلال تدشين منصة باكو المشار إليها بهدف دعم التنسيق بين مختلف الجهود والمبادرات الدولية في هذا المجال والتي تشمل مبادرة CRSP.

وعقد مركز القاهرة الدولي عدداً من الفعاليات خلال مؤتمر COP 29 تناولت ما تم إنجازه فيما يتعلق بتفعيل ركائز مبادرة CRSP من خلال الأنشطة التي نظمها المركز خاصة في مجال بناء القدرات من أجل رفع مستوى الوعي بالعلاقة بين تغير المناخ والسلام.

وكان من أبرز هذه الفعاليات الحدث الذي نظمه المركز حول الموقف الإفريقي المشترك بشأن تغير المناخ والسلم والأمن بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي، والذي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز نحو صياغة الموقف الإفريقي المشترك تمهيداً لإطلاقه في عام 2025.

وعقد مركز القاهرة أيضاً حدثاً بالتعاون مع رئاسة مؤتمر COP 29 حول العلاقة بين تغير المناخ والسلام في سياقات مؤتمر الأطراف والذي تطرق إلى الدروس المستفادة من تنفيذ مبادرة CRSP.

من جانب آخر، قام مركز القاهرة الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بإطلاق شبكة لبناء القدرات في مجال تغير المناخ والسلم والأمن تعمل على دعم قدرات مؤسسات الدول النامية في هذا المجال.

وشارك المركز في فعالية لرئاسة COP 29 خاصة بإطلاق شبكة من مراكز الفكر للقيام بأبحاث حول الأبعاد المختلفة لتداعيات تغير المناخ على استقرار وسلامة المجتمعات.