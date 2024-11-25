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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و235 فلسطينيًا

01:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و235 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألف و638 فلسطينيًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجزرتين، وصل منها للمستشفيات 24 شهيد و71 إصابة.

وزارة الصحة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي
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