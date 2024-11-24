إيران تُعلن عن إجراء جولة جديدة من المباحثات النووية مع الدول الأوروبية

طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إجراء جولة جديدة من المباحثات هذا الشهر مع الدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي والصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال اليوم، إن الممثلين سوف يلتقون بمسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في جنيف الجمعة المقبلة.

ولم يرد في البداية أي تأكيد من مصادر أخرى.

وقال بقائي إن المشاورات المقررة في 29 نوفمبر تأتي في أعقاب مباحثات تم عقدها على هامش آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم لمستوى 60%، ووفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90% هو المطلوب لتصنيع أسلحة نووية، وتؤكد الحكومة الإيرانية أن البرنامج النووي سيستخدم لأغراض مدنية فقط.