لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إيران تُعلن عن إجراء جولة جديدة من المباحثات النووية مع الدول الأوروبية

04:12 م الأحد 24 نوفمبر 2024

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إجراء جولة جديدة من المباحثات هذا الشهر مع الدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي والصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال اليوم، إن الممثلين سوف يلتقون بمسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في جنيف الجمعة المقبلة.

ولم يرد في البداية أي تأكيد من مصادر أخرى.

وقال بقائي إن المشاورات المقررة في 29 نوفمبر تأتي في أعقاب مباحثات تم عقدها على هامش آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم لمستوى 60%، ووفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90% هو المطلوب لتصنيع أسلحة نووية، وتؤكد الحكومة الإيرانية أن البرنامج النووي سيستخدم لأغراض مدنية فقط.

وزارة الخارجية الإيرانية إيران إسماعيل بقائي تخصيب اليورانيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية