مسؤول إسرائيلي سابق: قرار الجنائية الدولية ضربة قوية لنا



وكالات



قال المدعي العام العسكري السابق في جيش الاحتلال العقيد ليرون ليبمان، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ضربة قوية جدًا لإسرائيل على المستوى الدولي والسياسي".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة "غير ضروري"، بسبب وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.



وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة،موضحة أن جرائم الحرب ضدهم تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.