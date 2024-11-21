إطلاق نار بمنزل رئيس مخابرات جنوب السودان السابق

(أ ب)

وقع إطلاق نار كثيف في وقت متأخر اليوم الخميس في جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك في منزل رئيس المخابرات السابق للبلاد، أكول كور، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ شهرين، وفقا لما ذكره سكان محليون.

وأفاد شهود عيان أن جنودا تبادلوا إطلاق النار مع حراس الأمن للجنرال أكول كور في حي ثونجبيني الراقي في جوبا لمدة ساعة تقريبا.

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج إن شخصين أصيبا بجروح.

وأوضح كوانج بأن "سوء تفاهم وقع بين الجيش وقوات الأمن المنتشرة في المنزل"، مضيفا أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل غدا الجمعة.

ويخضع كور للإقامة الجبرية منذ أوائل أكتوبر بعد إقالته من جهاز المخابرات. وكان قد تم تعيينه حاكما لإحدى الولايات وأقيل من منصبه قبل توليه منصبه.

وتولى كور رئاسة المخابرات منذ عام 2011، عندما استقل جنوب السودان عن السودان.

ولم تعلق الحكومة على خضوع كور للإقامة الجبرية وأسباب إقالته.

وقال شاهد عيان على إطلاق النار، تير مانيانج جاتويش، إنه كان في منطقة ثونجبيني عندما بدأ إطلاق النار وأن السكان أغلقوا متاجرهم على عجل، وهرعوا للاختباء.

وتقع المنطقة بالقرب من مقر قيادة الجيش والمطار الرئيسي للبلاد.