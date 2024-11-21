بوتين مهددا الغرب: سنضرب منشآت عسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت على منشأة عسكرية أوكرانية، وحذر الغرب من أن موسكو قد تضرب المنشآت العسكرية لأي دولة تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وتابع بوتين خلال اجتماع طارئ اليوم الخميس، إن الغرب يصعد الصراع في أوكرانيا بالسماح لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى، وأن الصراع أصبح صراعا عالميا.

وأشار بوتين، إلى أن روسيا أجرت اختبارات قتالية لنظام الصواريخ "أوريشنيك" (البندق) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ردا على الأعمال العدوانية لدول الناتو ضد روسيا.

وأضاف بوتين: "ردا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية في 21 نوفمبر من هذا العام ضربة مشتركة على أحد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".

"في ظروف القتال، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، من بين أمور أخرى. في هذه الحالة، مع صاروخ باليستي في معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت خالية من الأسلحة النووية".

وأطلقت أوكرانيا صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية، الثلاثاء، بحسب وزارة الدفاع الروسية، كما أطلقت أمس الأربعاء صواريخ بريطانية على مناطق أخرى في عمق روسيا.

يأتي الهجوم بعد يومين فقط من إعطاء إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.