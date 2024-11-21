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إسرائيل تدرس استئناف قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

04:18 م الخميس 21 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

وفيما سبق أدان نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كرم خان إصدار مذكرات اعتقال ووصفوه بأنه مخز ومعادٍ للسامية.

كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن المدعي العام، وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

بنيامين نتنياهو إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية
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