كوهين وساعر ينتقدان قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

القاهرة- مصراوي:

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرار المحكمة الجنائية الدولية معاديا للسامية وحقيرا، ورأى أنه سيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إن هذا القرار لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا تلك الجرائم.