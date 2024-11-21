بعد أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت.. بن غفير يهاجم الجنائية الدولية

(مصراوي)

علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، بالقول إن "الرد على أوامر الاعتقال يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان فيها".

ووصف الوزير المتطرف، قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت بـ "العار" الذي لا مثيل له، مضيفًا في الوقت ذاته أن القرار ليس مفاجئًا.

واتهم بن غفير، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها "معادية للسامية"، قائلًا إنها تقدم دليلًا على ذلك.

وكانت الجنائية الدولية، قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكدة على وجود أدلة تدعم ذلك.