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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 44 ألف فلسطينيًا

02:38 م الخميس 21 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و56 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و268 مصابا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و176 مصابًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي صحة غزة غزة
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