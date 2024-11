صحفي أمريكي: البطة العرجاء بدأ حربًا ساخنة مع أخطر دولة في العالم

القاهرة- مصراوي

وجه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اتهامًا للرئيس الأمريكي جو بايدن ببدء "حرب ساخنة" مع روسيا، التي وصفها بـ "أخطر دولة في العالم".

وقال كارلسون في أحد تعليقاته على موقع "إكس" تويتر سابقًا، أن "الرئيس البطة العرجاء قد بدأ حربا ساخنة مع أخطر دولة في العالم، ونحن جميعا قريبون جدا من أن نقتل".

A lame duck president just started a hot war with the world’s most dangerous country. All of us are very close to being killed. Yet somehow the Republican Speaker of the House hasn’t even mentioned it, in public or in leadership meetings. What is going on? https://t.co/91Hx4wohVt