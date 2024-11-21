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صحفي أمريكي: البطة العرجاء بدأ حربًا ساخنة مع أخطر دولة في العالم

11:26 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

وجه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اتهامًا للرئيس الأمريكي جو بايدن ببدء "حرب ساخنة" مع روسيا، التي وصفها بـ "أخطر دولة في العالم".

وقال كارلسون في أحد تعليقاته على موقع "إكس" تويتر سابقًا، أن "الرئيس البطة العرجاء قد بدأ حربا ساخنة مع أخطر دولة في العالم، ونحن جميعا قريبون جدا من أن نقتل".

وهاجم كارلسون كذلك رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون "لعدم ذكره ذلك علنيا أو خلال اجتماعات القادة".

وجاء ذلك في تعليق لكارلسون على تقرير مصور حول بدء بناء مآو متنقلة لحماية الناس من آثار الانفجارات النووية في روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية ضربات القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، أمريكية وبريطانية الصنع، على عمق الأراضي الروسية عقب ظهور التقارير حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفق القيود عن استخدام القوات الأوكرانية لتلك الصواريخ، وكذلك على خلفي إعلان روسيا عن تعديل عقيدتها النووية مع تحديد الظروف التي يمكن أن تستخدم موسكو السلاح النووي فيها.

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا
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