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ارتفاع عدد قتلى هجوم جيش الاحتلال على تدمر في سوريا إلى 68 شخصًا

11:32 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمر إلى 68 قتيلًا.


وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا استهدف عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.


وتقع مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي وسط البادية السورية، وتقع منطقة التنف والتي تعرف بمنطقة الـ 55 التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وأحد فصائل المعارضة السورية على الحدود السورية العراقية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا إسرائيل
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