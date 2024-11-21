أوكرانيا تطلق صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا لأول مرة

وكالات

أطلقت أوكرانيا صواريخ ستورم شادو البريطانية الفرنسية الصنع على أهداف داخل روسيا لأول مرة، الأربعاء، بحسب مدونة عسكرية روسية ووكالة رويترز للأنباء.

وجاء ذلك بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على روسيا.

وأكد مسؤول لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته استخدام أوكرانيا للصواريخ التي زودتها بها المملكة المتحدة لضرب الأراضي الروسية، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر، باستخدام الصواريخ.



ونشر مدون عسكري روسي، الأربعاء، صورا على تيليجرام لشظية صاروخ ستورم شادو، مدعيا أن ما يصل إلى 12 صاروخًا أطلقت على منطقة كورسك الروسية.

ووفقا للمدون، تم تصوير الشظية في قرية مارينو الروسية، التي تبعد حوالي 35 ميلاً عن الحدود الأوكرانية، وتحتوي الشظية على نقوش تقول "ستورم شادو".

يذكر أنه سبق للمملكة المتحدة وفرنسا أن زودتا أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى لاستخدامها داخل حدودها.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 250 كيلومترا (155 ميلا)، وهو مدى أقصر قليلًا من مدى صواريخ أتاكمز الأمريكية (186 ميلًا).