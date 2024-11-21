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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدفت مخيم البص الفلسطيني بمدينة صور

01:52 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

غارة إسرائيلية تستهدفت مخيم البص

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وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم البص الفلسطيني بمدينة صور جنوب لبنان، وسط أنباء عن سقوط شهداء ومصابين وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإنه تم استهداف منزل مسؤول في حماس في مخيم البص عند مدخل صور الشرقي.

ويقع مخيم البص الفلسطيني على مسافة 1.5 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة صور، إذ تصاعد أعمدة الدخان بجانب مسجد أبو بكر الصديق في مخيم البص، بعد عملية الاستهداف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن مقتل جندي من وحدة "ماجلان" في معارك جنوب لبنان لترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 801 ضابط وجندي.

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