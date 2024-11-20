هيئات فلسطينية: حوالي 700 طفل فلسطيني يحاكمون في محاكم عسكرية إسرائيلية

رام الله - (د ب أ)

قالت هيئات فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 700 طفل فلسطيني يحاكمون في محاكم عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في تقرير مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، إن "حملة الاعتقالات بحق الأطفال الفلسطينيين تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث سجل ما لا يقل عن 770 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية، فيما لم يتم معرفة عدد الأطفال المعتقلين من غزة".

وأضاف التقرير أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بين 600 إلى 700 طفل فلسطيني أمام محاكمها العسكرية.

وأوضح التقرير أن إسرائيل "تخضع الأطفال لمحاكمات تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، ففي الضفة يخضع الأطفال لمحاكمات في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي شكلت ولا تزال الذراع الأساسية لترسيخ الجرائم بحق الأطفال".

ولفت التقرير أنه منذ عام 2015 وهو التاريخ الأقرب لتصاعد عمليات اعتقال الأطفال من قبل إسرائيل، تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال.

ومن بين الأطفال المعتقلين، فأن 100 طفل هم رهن الاعتقال الإداري، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، كما تحرم إسرائيل جميع عائلات الأطفال المعتقلين من زيارتهم من بدء الحرب على غزة، فيما يواجه أيضا الأطفال المعتقلين جرائم طبية مثل انتشار مرض الجرب.