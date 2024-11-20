لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هيئات فلسطينية: حوالي 700 طفل فلسطيني يحاكمون في محاكم عسكرية إسرائيلية

04:17 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله - (د ب أ)

قالت هيئات فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 700 طفل فلسطيني يحاكمون في محاكم عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في تقرير مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، إن "حملة الاعتقالات بحق الأطفال الفلسطينيين تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث سجل ما لا يقل عن 770 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية، فيما لم يتم معرفة عدد الأطفال المعتقلين من غزة".

وأضاف التقرير أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بين 600 إلى 700 طفل فلسطيني أمام محاكمها العسكرية.

وأوضح التقرير أن إسرائيل "تخضع الأطفال لمحاكمات تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، ففي الضفة يخضع الأطفال لمحاكمات في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي شكلت ولا تزال الذراع الأساسية لترسيخ الجرائم بحق الأطفال".

ولفت التقرير أنه منذ عام 2015 وهو التاريخ الأقرب لتصاعد عمليات اعتقال الأطفال من قبل إسرائيل، تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال.

ومن بين الأطفال المعتقلين، فأن 100 طفل هم رهن الاعتقال الإداري، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، كما تحرم إسرائيل جميع عائلات الأطفال المعتقلين من زيارتهم من بدء الحرب على غزة، فيما يواجه أيضا الأطفال المعتقلين جرائم طبية مثل انتشار مرض الجرب.

رام الله فلسطين إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمين العام لحزب الله يتوعد بالرد على اغتيال محمد عفيف

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية